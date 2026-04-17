Atelier enfant/parent Création d’une poterie Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe

Bessines-sur-Gartempe

Atelier enfant/parent Création d’une poterie

Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Le mercredi, place à la créativité avec nos ateliers artisanaux ! Nos artisans locaux partagent leur savoir-faire… et leur passion avec les plus jeunes. Rendez-vous le mercredi 20 mai pour un atelier poterie spécialement conçu pour les enfants et leurs parents. Guidés par Isabelle Pailler, créatrice de céramique, les petits artistes découvrent les bases du modelage tout en laissant libre cours à leur imagination. Au programme initiation à la poterie, exploration des formes et des textures, création d’un objet unique. Patience, créativité et plaisir sont au cœur de cet atelier. Chaque enfant repartira avec sa propre réalisation… et peut-être une nouvelle passion ! Un moment de partage idéal en famille, entre découverte artisanale et expression artistique. Pensez à réserver votre mercredi ! .

Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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L’événement Atelier enfant/parent Création d’une poterie Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Monts du Limousin