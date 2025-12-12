Concours de pétanque Les amis de la Saint-Jean Stade Welsch Bessines-sur-Gartempe
Concours de pétanque Les amis de la Saint-Jean Stade Welsch Bessines-sur-Gartempe samedi 23 mai 2026.
Stade Welsch 2 avenue Jean Jaurès Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Amateurs de pétanque, à vos boules ! Participez à notre concours convivial et tentez de décrocher le titre tout en partageant un moment festif. Ambiance chaleureuse, lots à gagner et bonne humeur garanties ! Venez nombreux ! .
Stade Welsch 2 avenue Jean Jaurès Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 30 89 89 lasaintjean87@gmail.com
