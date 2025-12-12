Concours de pétanque Les amis de la Saint-Jean Stade Welsch Bessines-sur-Gartempe

Concours de pétanque Les amis de la Saint-Jean

Stade Welsch 2 avenue Jean Jaurès Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Amateurs de pétanque, à vos boules ! Participez à notre concours convivial et tentez de décrocher le titre tout en partageant un moment festif. Ambiance chaleureuse, lots à gagner et bonne humeur garanties ! Venez nombreux ! .

Stade Welsch 2 avenue Jean Jaurès Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 30 89 89 lasaintjean87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque Les amis de la Saint-Jean

L’événement Concours de pétanque Les amis de la Saint-Jean Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-12-14 par OT Monts du Limousin