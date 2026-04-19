Atelier Enfant Tissage en papier École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:30 – 12:00

Gratuit : non 12€ plein tarif, 3€ Carte Blanche inscription en lignehttps://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026 Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

Cet atelier propose aux enfants de découvrir le principe du tissage, un tissu formé par l’entrecroisement perpendiculaire des fils de chaîne et de trame. À partir de larges bandes de papiers colorés, les enfants expérimenteront cette technique de tissage en deux dimensions pour comprendre la construction des tissus.

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200



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