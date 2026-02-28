Munster

Atelier enfants avec Pauline Couture

1 rue du 9E zouaves Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les enfants découvrent le plaisir de créer de leurs mains à travers des ateliers ludiques et variés proposés par Pauline Couture. Une belle occasion de repartir avec une création unique et de partager un moment convivial.

Ateliers créatifs enfants chez Pauline Couture

Tout au long des mois de juillet et août, Pauline Couture propose des ateliers créatifs pour les enfants de 4 à 12 ans, dans une ambiance ludique et conviviale. Couture, bricolage, tissage, pyrogravure, patchwork, création de marionnettes, bijoux ou objets décoratifs chaque séance permet aux enfants de développer leur créativité et leur dextérité tout en repartant avec leur réalisation.

Certains ateliers sont spécialement conçus en formule parent-enfant, pour partager un moment de complicité autour d’une activité manuelle.

Ateliers les mardis, jeudis et dimanches de juillet et août

De 10h à 12h

Dès 4 ans (accompagné jusqu’à 6 ans) .

1 rue du 9E zouaves Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 17 67 49 contact.paulinecouture@gmail.com

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English :

Children discover the pleasure of creating with their hands, through a variety of fun workshops led by Pauline Couture. A great opportunity to leave with a unique creation and share a convivial moment.

L’événement Atelier enfants avec Pauline Couture Munster a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster