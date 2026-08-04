Atelier enfants du sable pour dessiner Ebersheim
mardi 4 août 2026 · Ebersheim
Informations pratiques
Ebersheim
Atelier enfants du sable pour dessiner
3 Place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
En s’inspirant de la technique de l’artiste Jben, dessinons avec du sable coloré ! 6 ans et +
En s’inspirant de la technique de l’artiste Jben, dessinons avec du sable coloré !
6 ans et + 0 .
3 Place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75 mediatheque.ebersheim@cc-selestat.fr
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English :
Let’s take inspiration from artist Jben’s technique and draw with colored sand! Ages 6 and up
L’événement Atelier enfants du sable pour dessiner Ebersheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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