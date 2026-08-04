Informations pratiques

Ebersheim

Atelier enfants du sable pour dessiner

3 Place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

En s’inspirant de la technique de l’artiste Jben, dessinons avec du sable coloré ! 6 ans et +

En s’inspirant de la technique de l’artiste Jben, dessinons avec du sable coloré !

6 ans et + 0 .

3 Place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75 mediatheque.ebersheim@cc-selestat.fr

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English :

Let’s take inspiration from artist Jben’s technique and draw with colored sand! Ages 6 and up

L’événement Atelier enfants du sable pour dessiner Ebersheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme