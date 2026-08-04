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AGENDA · Ebersheim

Atelier enfants du sable pour dessiner Ebersheim

mardi 4 août 2026 · Ebersheim

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
3 Place de la Mairie
Ville
67600 Ebersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Ebersheim

Atelier enfants du sable pour dessiner

3 Place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04

En s’inspirant de la technique de l’artiste Jben, dessinons avec du sable coloré ! 6 ans et +
En s’inspirant de la technique de l’artiste Jben, dessinons avec du sable coloré !

6 ans et + 0  .

3 Place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75  mediatheque.ebersheim@cc-selestat.fr

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English :

Let’s take inspiration from artist Jben’s technique and draw with colored sand! Ages 6 and up

L’événement Atelier enfants du sable pour dessiner Ebersheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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