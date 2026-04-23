Atelier enfants CIAP Les Enclos Guimiliau

Guimiliau

Atelier enfants

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10

Pour les 6 12 ans.

Thème à venir.

Gratuit sur inscription.

Au Centre d’interprétation Les enclos. .

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 33 33

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English :

L’événement Atelier enfants Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX