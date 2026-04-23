Atelier enfants CIAP Les Enclos Guimiliau
Atelier enfants CIAP Les Enclos Guimiliau mercredi 8 juillet 2026.
Guimiliau
Atelier enfants
CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10
Pour les 6 12 ans.
Thème à venir.
Gratuit sur inscription.
Au Centre d’interprétation Les enclos. .
CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 33 33
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English :
L’événement Atelier enfants Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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