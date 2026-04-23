Festival Arrée Voce Jardins du Ciap Guimiliau

Guimiliau

Festival Arrée Voce

Jardins du Ciap 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert de de Windborne (Etats-Unis). Chansons traditionnelles américaines. Depuis 20 ans, les quatre interprètes du groupe étudient les chants traditionnels, les polyphonies vocales, et travaillent des arrangements novateurs, surprenants, et d’une grande qualité. En plein dans l’esprit revendicateur du mouvement Folk , leurs chansons évoquent différents thèmes la justice sociale, les droits civiques et les droits de travailleurs. .

Jardins du Ciap 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 33 33

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English :

L’événement Festival Arrée Voce Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX