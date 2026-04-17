Aixe-sur-Vienne

Atelier enfants Habiter la forêt

18 Place Aymard Fayard Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Dans le cadre de Pépites en stock Habiter la forêt, vivre avec les arbres .

Présentation du livre des Oussinous, créatures de la forêt limousine, accompagné d’un abécédaire des arbres.

Pour les enfants à partir de 4 ans (les adultes sont aussi les bienvenus).

Objectif par la présentation de l’univers des Oussinous, sensibiliser petits et

grands au monde de la forêt à travers une histoire ludique et une pédagogie à la

fois scientifique et historique de la voix des arbres .

– Lecture théâtralisée

– Jeux dans l’espace jardin

. collecte de feuilles d’arbres et de plantes, reconnaissance et identification

. mise en place d’une mini-herboristerie planche simple d’herbier à réaliser

. photo polaroïd de sa feuille choisie

. dessin de son Oussinous et/ou peinture libre sur écorce.

Animé par Laure Crubile www.laurecrubile.com

Gratuit sur inscription 05.55.31.00.42 .

18 Place Aymard Fayard Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42

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English : Atelier enfants Habiter la forêt

L’événement Atelier enfants Habiter la forêt Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres de Limousin