Atelier enfants Habiter la forêt Aixe-sur-Vienne
Atelier enfants Habiter la forêt Aixe-sur-Vienne vendredi 17 avril 2026.
Aixe-sur-Vienne
Atelier enfants Habiter la forêt
18 Place Aymard Fayard Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Dans le cadre de Pépites en stock Habiter la forêt, vivre avec les arbres .
Présentation du livre des Oussinous, créatures de la forêt limousine, accompagné d’un abécédaire des arbres.
Pour les enfants à partir de 4 ans (les adultes sont aussi les bienvenus).
Objectif par la présentation de l’univers des Oussinous, sensibiliser petits et
grands au monde de la forêt à travers une histoire ludique et une pédagogie à la
fois scientifique et historique de la voix des arbres .
– Lecture théâtralisée
– Jeux dans l’espace jardin
. collecte de feuilles d’arbres et de plantes, reconnaissance et identification
. mise en place d’une mini-herboristerie planche simple d’herbier à réaliser
. photo polaroïd de sa feuille choisie
. dessin de son Oussinous et/ou peinture libre sur écorce.
Animé par Laure Crubile www.laurecrubile.com
Gratuit sur inscription 05.55.31.00.42 .
18 Place Aymard Fayard Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42
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English : Atelier enfants Habiter la forêt
L’événement Atelier enfants Habiter la forêt Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres de Limousin
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