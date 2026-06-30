Atelier enfants L’art du pochoir TARBES Tarbes
mercredi 15 juillet 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Atelier enfants L’art du pochoir
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
DÉCOUPAGE, PEINTURE…L’ART DU POCHOIR
Après une promenade au jardin, dessine et découpe des formes végétales pour t’en servir de pochoir pour réaliser des images.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.
Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.
Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !
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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr
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English :
CUTTING, PAINTING… THE ART OF STENCILING
After a walk in the garden, draw and cut out plant shapes to use as stencils for creating images.
RESERVATION REQUIRED
Hands-on art workshops centered around the museum’s collections or temporary exhibitions.
These workshops offer children and teens the opportunity to learn various techniques, such as drawing and painting, while exploring the museum.
The Little Artists become Art Adventurers!
L’événement Atelier enfants L’art du pochoir Tarbes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Tarbes|CDT65
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