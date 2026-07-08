Stages Vacances Enfants Escalade TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Stages Vacances Enfants Escalade

TARBES 15 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-18

Pendant les vacances scolaires, l’Usine Escalade vous propose une formule de 4 jours de stages pour enfants de 4 à 15 ans.

L’objectif est de découvrir la pratique et de progresser en groupe. Les stages vont permettre aux enfants de mobiliser de nombreuses capacités cognitives, physiques et techniques, dans un esprit de partage avec les autres grimpeurs.

Les stages sont constitués par tranche d’âge 4/6 ans, 7/10 ans, 9/10 ans et 11/15 ans sur un format allant de 2h à 3h pendant 4 jours.

Le stage comprend l’encadrement, le matériel, le cours et l’entrée journée à l’Usine Escalade.

Amener une tenue de sport + une gourde.

HORAIRES du mardi au vendredi

– Stage 4/6 ans 10h à 12h

– Stage 7-10 ans 9h30 à 12h30

– Stage 11-15 ans 14h à 17h

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

– à l’Usine Escalade du mardi au vendredi 10h-22h / Samedi et dimanche 10h-20h (Horaires d’été du 6 Juillet au 30 août mardi au vendredi 9h-21h / samedi et dimanche 9h-20h)

– par mail ou par téléphone (voir bloc Coordonnées)

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TARBES 15 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 82 15 00 77 contact@usine-escalade.com

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English :

During school breaks, Usine Escalade offers a 4-day camp program for children ages 4 %E0 to 15.

The goal is to introduce children to the sport and help them improve as part of a group. These camps will allow children to develop a wide range of cognitive, physical, and technical skills while fostering a spirit of camaraderie with their fellow climbers.

The camps are organized by age group: 4–6 years old, 7–10 years old, 9–10 years old, and 11–15 years old, with sessions lasting 2 to 3 hours over 4 days.

The camp includes instruction, equipment, lessons, and daily admission to L’Usine Escalade.

Please bring sportswear and a water bottle.

SCHEDULE Tuesday through Friday:

– Camp for ages 4–6: 10:00 a.m. to 12:00 p.m.

– Camp for ages 7–10: 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

– Camp for ages 11–15: 2:00 PM–5:00 PM

INFORMATION & REGISTRATION:

– At Usine Escalade, Tuesday through Friday: 10:00 AM–10:00 PM / Saturday and Sunday: 10:00 a.m.–8:00 p.m. (Summer hours from July 6 to August 30: Tuesday through Friday: 9:00 a.m.–9:00 p.m. / Saturday and Sunday: 9:00 a.m.–8:00 p.m.)

– by email or phone (see Contact Information section)

L’événement Stages Vacances Enfants Escalade Tarbes a été mis à jour le 2026-06-29 par OT de Tarbes|CDT65