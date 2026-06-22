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Atelier enfants Mangeoires La damassine Vandoncourt

Atelier enfants Mangeoires La damassine Vandoncourt mercredi 18 novembre 2026.

Lieu
La damassine
Adresse
23 Rue des Aiges
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Vandoncourt

Atelier enfants Mangeoires

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:30:00
fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :
2026-11-18

Atelier enfants Fabrique ta mangeoire à oiseaux

Pars à la découverte des oiseaux du verger ! Équipé de jumelles, observe les différentes espèces qui vivent autour de la Damassine, puis réalise ta propre mangeoire pour les aider à passer l’hiver.

Un atelier ludique et nature animé par PMA.

Infos pratiques
Rendez-vous La Damassine à Vandoncourt
Horaire de 14 h 30 à 16 h 30
Public enfants dès 8 ans, accompagnés d’un parent
Réservation obligatoire

Une activité idéale pour apprendre à mieux connaître les oiseaux tout en mettant la main à la pâte !   .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Atelier enfants Mangeoires

L’événement Atelier enfants Mangeoires Vandoncourt a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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