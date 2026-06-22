Atelier enfants Mangeoires La damassine Vandoncourt

Vandoncourt

Atelier enfants Mangeoires

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Atelier enfants Fabrique ta mangeoire à oiseaux

Pars à la découverte des oiseaux du verger ! Équipé de jumelles, observe les différentes espèces qui vivent autour de la Damassine, puis réalise ta propre mangeoire pour les aider à passer l’hiver.

Un atelier ludique et nature animé par PMA.

Infos pratiques

Rendez-vous La Damassine à Vandoncourt

Horaire de 14 h 30 à 16 h 30

Public enfants dès 8 ans, accompagnés d’un parent

Réservation obligatoire

Une activité idéale pour apprendre à mieux connaître les oiseaux tout en mettant la main à la pâte ! .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Atelier enfants Mangeoires

L’événement Atelier enfants Mangeoires Vandoncourt a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD