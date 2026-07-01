Un été nature à la Damassine Les sens au verger (3-6ans) La Damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Les sens au verger (3-6ans)

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre d’Un été nature à la Damassine, partez à la découverte du verger autrement grâce à vos 5 sens. Parcours pieds nus, dégustation de fruits, chasse aux couleurs… une exploration ludique et sensorielle pour éveiller la curiosité des plus petits et partager un moment de découverte en famille.

Animation parents/enfants

Enfants de 3 à 6 ans accompagnés (inscription obligatoire pour les adultes accompagnateurs)

Durée 1 h 30. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Les sens au verger (3-6ans)

L’événement Un été nature à la Damassine Les sens au verger (3-6ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD