Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier enluminure Mimizan

Atelier enluminure Mimizan

Atelier enluminure Mimizan mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Musée-Prieuré

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mimizan

Atelier enluminure

Musée-Prieuré Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

A la manière des moines pictor et rubricateur du prieuré, viens découvrir l’art magique des scriptoria du Moyen-âge et essaye-toi à l’enluminure.
A partir de 8 ans (présence des parents), atelier ouvert aux adultes. N’oublie pas de mettre des vêtements risque-tout.
Réservation obligatoire au 05 58 09 00 61 ou à musee@mimizan.com   .

Musée-Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61  musee@mimizan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enluminure

L’événement Atelier enluminure Mimizan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan

À voir aussi à Mimizan (Landes)