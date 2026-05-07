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AGENDA · Heiligenstein

Atelier entre méditation et sylvothérapie Heiligenstein

samedi 5 septembre 2026 · Heiligenstein

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
30 rue Principale
Ville
67140 Heiligenstein
Département
Bas-Rhin
Tarif

Heiligenstein

Atelier entre méditation et sylvothérapie

30 rue Principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Besoin de couper avec le stress du quotidien et de faire le plein d’énergie positive ? Rejoignez-nous pour une parenthèse de reconnexion profonde !
Besoin de couper avec le stress du quotidien et de faire le plein d’énergie positive ? Rejoignez-nous pour une parenthèse de reconnexion profonde !
Sur les hauteurs de Heiligenstein, nous vous proposons une immersion unique entre méditation et sylvothérapie pour vous reconnecter à vous-même et à la nature Anti-stress garanti !
En nous rechargeant avec l’énergie des arbres, à travers des séances de méditation et des activités de pleine conscience, nous passerons un moment de profonde détente ensemble.
Le meilleur dans tout ça ? Vous repartirez l’esprit léger et rechargé pour plusieurs semaines ! 

Infos pratiques

Vous serez guidés par Stève Arbogast, praticien en Hypnose thérapeutique et Alexandra Faullimmel, Coach certifiée et Instructeur de Mindfullness
Places limitées !
Pensez à prévoir une tenue confortable et adaptée à la météo, ainsi qu’une bouteille d’eau.

Au plaisir de partager ce moment de sérénité avec vous !   .

30 rue Principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40  coeursconscients@gmail.com

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English :

Need to take a break from the stress of everyday life and recharge with positive energy? Join us for a deeply rejuvenating getaway!

L’événement Atelier entre méditation et sylvothérapie Heiligenstein a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Barr

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