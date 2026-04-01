Pithiviers

Atelier Entretenir les Vivaces

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Atelier entretenir les vivaces au jardin personnel d’André Eve.

Les vivaces sont des plantes qui résistent aux rigueurs de la mauvaise saison. Malgré leur vigueur, elles nécessitent tout de même un entretient régulier afin de les maintenir belles et pérennes. Tout cela vous sera appris lors de cet atelier ouvert à tous, des novices aux experts des plantes ! 15 .

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

Perennial care workshop in André Eve’s personal garden.

L’événement Atelier Entretenir les Vivaces Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND PITHIVERAIS