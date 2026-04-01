Atelier Entretenir les Vivaces Pithiviers
Atelier Entretenir les Vivaces Pithiviers samedi 25 avril 2026.
Pithiviers
Atelier Entretenir les Vivaces
28 Faubourg d’Orléans Pithiviers Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Atelier entretenir les vivaces au jardin personnel d’André Eve.
Les vivaces sont des plantes qui résistent aux rigueurs de la mauvaise saison. Malgré leur vigueur, elles nécessitent tout de même un entretient régulier afin de les maintenir belles et pérennes. Tout cela vous sera appris lors de cet atelier ouvert à tous, des novices aux experts des plantes ! 15 .
28 Faubourg d’Orléans Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr
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English :
Perennial care workshop in André Eve’s personal garden.
L’événement Atelier Entretenir les Vivaces Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND PITHIVERAIS