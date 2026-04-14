Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit du Musée des Transports de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers

Nuit du Musée des Transports de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers

Nuit du Musée des Transports de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des Transports

Adresse : Rue Carnot 45300 Pithiviers

Ville : 45300 Pithiviers

Département : Loiret

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Musée gratuit, Tour en train à 7€ au lieu de 10€ sur les journées classiques. Réservation conseillée

Nuit du Musée des Transports de Pithiviers Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Transports Loiret

Musée gratuit, Tour en train à 7€ au lieu de 10€ sur les journées classiques. Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez profiter d’une visite du musée et d’un tour en train comme vous ne l’avez jamais vus !

Vous pourrez également profiter de boissons et snacks devant le musée, à la belle étoile !

Musée des Transports Rue Carnot 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 48 26 http://www.amtp-cfpithiviers.com https://www.facebook.com/chemindeferpithiviers/ Le Musée des Transports de Pithiviers, successeur du Tramway de Pithiviers à Toury, ouvert en 1892, vous permet de revivre l’ambiance des trains d’autrefois grâce à son musée et ses nombreuses locomotives à vapeur, accompagnées de leurs wagons historiques.
Venez profiter d’une visite du musée et d’un tour en train comme vous ne l’avez jamais vus !

©museetransportspithiviers

À voir aussi à Pithiviers (Loiret)