Pithiviers

La nuit de l’Étrange À la découverte de quelques unes des nombreuses curiosités du musée municipal de Pithiviers

17 Rue de la Couronne Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-30

La Micro-Folie de Pithiviers présente La Nuit de l’Étrange , une exposition gratuite dévoilant les curiosités du Musée municipal ! À découvrir lors d’une nocturne exceptionnelle le jeudi 28 mai (18h30-22h) ou le samedi 30 mai (9h-13h 14h-17h). Plongez dans l’insolite au 17 rue de la Couronne.

Le mystère s’invite à la Micro-Folie de Pithiviers avec l’exposition événement La Nuit de l’Étrange . Cette manifestation culturelle unique propose aux visiteurs de lever le voile sur les trésors les plus insolites et méconnus des réserves du Musée municipal.

À travers une scénographie captivante, le public part à la rencontre d’objets curieux, de spécimens étonnants et de pièces historiques rares qui stimulent l’imaginaire. L’établissement propose une expérience immersive avec une ouverture nocturne exceptionnelle le jeudi 28 mai, de 18h30 à 22h, pour une ambiance nocturne propice à la découverte. Pour ceux qui préfèrent la lumière du jour, l’exposition reste accessible le samedi 30 mai. L’entrée est entièrement gratuite, offrant une parenthèse fascinante au cœur du patrimoine local. .

17 Rue de la Couronne Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 46 35

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English :

La Micro-Folie de Pithiviers presents La Nuit de l’Étrange , a free exhibition revealing the curiosities of the Municipal Museum! To be discovered during an exceptional nocturne on Thursday May 28 (6.30pm-10pm) or Saturday May 30 (9am-1pm 2pm-5pm). Dive into the unusual at 17 rue de la Couronne.

L’événement La nuit de l’Étrange À la découverte de quelques unes des nombreuses curiosités du musée municipal de Pithiviers Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND PITHIVERAIS