Pithiviers

Concert des profs

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Théâtre du Donjon de Pithiviers présente le Concert des Profs le vendredi 29 mai 2026 à 20h30 ! Les enseignants de musique montent sur scène pour une performance live exceptionnelle. Un événement festif et gratuit, ouvert à tous les amateurs de sonorités rock et de musique actuelle.

L’effervescence musicale gagne la Ville de Pithiviers ! Le Théâtre du Donjon ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe du talent et de la transmission le Concert des Profs.

Le vendredi 29 mai 2026, dès 20h30, les professeurs de l’école de musique quittent leurs salles de cours pour investir la scène. Ce rendez-vous annuel permet au public de découvrir les enseignants sous un jour nouveau, celui de musiciens accomplis et passionnés. Entre guitares électriques, batterie et amplis, le programme promet une énergie communicative et une prestation de haute qualité technique. L’accès à ce spectacle est entièrement gratuit, invitant les familles, les élèves et tous les passionnés de musique à partager un moment de convivialité culturelle au cœur du centre-ville. .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

The Théâtre du Donjon de Pithiviers presents the Concert des Profs on Friday, May 29, 2026 at 8:30pm! Music teachers take to the stage for an exceptional live performance. This free, festive event is open to all fans of rock and contemporary music.

L’événement Concert des profs Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND PITHIVERAIS