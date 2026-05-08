Visite guidée de la SICAP Pithiviers
Visite guidée de la SICAP Pithiviers mercredi 3 juin 2026.
Pithiviers
Visite guidée de la SICAP
3 Rue du Moulin de la Canne Pithiviers Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Visite de la SICAP de Pithiviers.
L’Office de Tourisme du Grand Pithiverais vous propose de découvrir la SICAP de Pithiviers. La Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole de la Région de Pithiviers a été créée en 1919 grâce à la volonté d’exploitants agricoles. Sa mission est de distribuer et de vendre l’énergie électrique sur l’ensemble du Pithiverais.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. .
3 Rue du Moulin de la Canne Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr
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English :
Visit to SICAP in Pithiviers.
L’événement Visite guidée de la SICAP Pithiviers a été mis à jour le 2026-05-08 par OT GRAND PITHIVERAIS
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