La Pithivérienne, Stade Marcel Piquemal, Pithiviers
La Pithivérienne, Stade Marcel Piquemal, Pithiviers dimanche 6 septembre 2026.
La Pithivérienne Dimanche 6 septembre, 09h00 Stade Marcel Piquemal Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T12:00:00+02:00
La Pithivérienne revient pour sa 2ème édition !
Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 au stade Marcel Piquemal pour une journée 100% course et convivialité
Au programme :
• 1,2 km (U12)
• 2,4 km (U14)
• 5 km
• 10 km
Parcours ultra roulant :
➡️ seulement 12 m D+ sur le 5 km
➡️ seulement 25 m D+ sur le 10 km
Idéal pour battre un record !
⏱️ Courses chronométrées
Restauration sur place
Ambiance conviviale et accessible à tous
Inscriptions ouvertes dès maintenant sur Protiming (lien sur l’affiche)
Débutants ou compétiteurs, venez relever le défi !
Stade Marcel Piquemal PITHIVIERS Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire
Course sur route Course-sport-Pithiviers
Ras
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