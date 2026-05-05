La Pithivérienne, Stade Marcel Piquemal, Pithiviers

La Pithivérienne Dimanche 6 septembre, 09h00 Stade Marcel Piquemal Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T12:00:00+02:00

La Pithivérienne revient pour sa 2ème édition !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 au stade Marcel Piquemal pour une journée 100% course et convivialité

Au programme :

• 1,2 km (U12)

• 2,4 km (U14)

• 5 km

• 10 km

Parcours ultra roulant :

➡️ seulement 12 m D+ sur le 5 km

➡️ seulement 25 m D+ sur le 10 km

Idéal pour battre un record !

⏱️ Courses chronométrées

Restauration sur place

Ambiance conviviale et accessible à tous

Inscriptions ouvertes dès maintenant sur Protiming (lien sur l’affiche)

Débutants ou compétiteurs, venez relever le défi !

Stade Marcel Piquemal PITHIVIERS Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

Course sur route Course-sport-Pithiviers

Ras