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La Pithivérienne, Stade Marcel Piquemal, Pithiviers

La Pithivérienne, Stade Marcel Piquemal, Pithiviers

La Pithivérienne, Stade Marcel Piquemal, Pithiviers dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Stade Marcel Piquemal

Adresse : PITHIVIERS

Ville : 45300 Pithiviers

Département : Loiret

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

La Pithivérienne Dimanche 6 septembre, 09h00 Stade Marcel Piquemal Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T12:00:00+02:00

La Pithivérienne revient pour sa 2ème édition !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 au stade Marcel Piquemal pour une journée 100% course et convivialité

Au programme :
• 1,2 km (U12)
• 2,4 km (U14)
• 5 km
• 10 km

Parcours ultra roulant :
➡️ seulement 12 m D+ sur le 5 km
➡️ seulement 25 m D+ sur le 10 km
Idéal pour battre un record !

⏱️ Courses chronométrées
Restauration sur place
Ambiance conviviale et accessible à tous

Inscriptions ouvertes dès maintenant sur Protiming (lien sur l’affiche)

Débutants ou compétiteurs, venez relever le défi !

Stade Marcel Piquemal PITHIVIERS Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire
Course sur route Course-sport-Pithiviers

Ras

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