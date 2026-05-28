Pithiviers

ludo’roule

6 rue des martyrs Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-19

La ludothèque itinérante Ludo’Roule pose ses valises à Sermaises les 19 et 20 juin ! Cet événement gratuit, porté par la Communauté de Communes du Pithiverais, propose des espaces de jeux pour tous à la salle des fêtes jouets, parcours de motricité et jeux de société vous attendent.

À la recherche d’une sortie ludique et gratuite en famille dans le Pithiverais ? Ludo’Roule invite petits et grands à partager un moment de convivialité à Sermaises. La salle des fêtes (6 rue des Martyrs) se transforme pour l’occasion en un immense espace de jeux éphémère, totalement accessible à tous.

Au programme des jouets pour les plus jeunes, des jeux de construction, un parcours de motricité adapté et une large sélection de jeux de société pour s’amuser ensemble. L’événement accueille le public le vendredi 19 juin (10h-12h30 13h30-18h) et le samedi 20 juin (10h-12h30 13h30-17h). L’entrée reste libre et gratuite pour les particuliers, tandis que l’accueil des groupes s’effectue sur réservation. Venez jouer et tisser des liens ! .

6 rue des martyrs Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 36 37 83 ludoroule@ccdp.fr

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English :

The Ludo’Roule travelling toy library will be in Sermaises on June 19 and 20! This free event, supported by the Communauté de Communes du Pithiverais, offers play areas for all at the salle des fêtes: toys, motor skills courses and board games await you.

L’événement ludo’roule Pithiviers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS