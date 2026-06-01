Pithiviers

Présentation saison 2026 2027

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 19:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Le Théâtre du Donjon de Pithiviers dévoile sa programmation culturelle 2026-2027 lors d’une soirée de présentation exclusive. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de spectacles vivants, d’humour et de théâtre au cœur du Loiret. Entrée gratuite sur réservation.

La Ville de Pithiviers invite le public à lancer officiellement la nouvelle saison culturelle 2026-2027 du Théâtre du Donjon. Ce lundi 29 juin 2026 à 19h00, l’équipe de ce chaleureux cultivateur de curiosités lève le voile sur les grands rendez-vous, les spectacles captivants et les artistes talentueux qui rythmeront les prochains mois. Théâtre, musique, humour ou propositions insolites cet événement gratuit donne un avant-goût unique des festivités à venir dans la région. Idéal pour planifier ses sorties culturelles et réserver ses places en priorité. L’accès reste libre et gratuit, mais la réservation s’avère vivement conseillée directement en ligne pour garantir sa place. .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

The Théâtre du Donjon de Pithiviers will unveil its 2026–2027 cultural program during an exclusive presentation evening. A must-see event for fans of live performances, comedy, and theater in the heart of the Loiret. Free admission with reservation.

L’événement Présentation saison 2026 2027 Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS