Pithiviers

Rencontre littéraire avec Michel Bussi

1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Venez assister à la conférence de Michel Bussi autour de son roman Les Ombres du monde .

Plusieurs générations liées par une même histoire. Un voyage sur les traces du passé au Rwanda.

Avec son dernier livre, Michel Bussi vous plonge dans la complexité du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994.

Une œuvre magistrale dans laquelle il fait entrer l’Histoire dans le roman et le roman dans Histoire, articulant, en maître du suspense, la construction romanesque avec les faits historiques. .

1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 reservation.pithiviers@memorialdelashoah.org

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English :

Come along to Michel Bussi’s talk on his novel Les Ombres du monde .

L’événement Rencontre littéraire avec Michel Bussi Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-09 par ADRT45