Pithiviers

PFSC Yentl

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le ciné-club Pithiviers Fait Son Cinéma diffuse le chef-d’œuvre musical Yentl de et avec Barbra Streisand le jeudi 9 juillet 2026 à 20h30 ! Cette séance estivale incontournable accueille les spectateurs au Mail Cinéma pour un grand moment d’émotion.

Le septième art illumine les soirées d’été dans le Loiret. Dans le cadre de sa saison 2026, le ciné-club du Mail Pithiviers Fait Son Cinéma (PFSC) invite le public à redécouvrir sur grand écran Yentl , le film culte réalisé et interprété par la légendaire Barbra Streisand. Le rendez-vous est donné le jeudi 9 juillet 2026 à 20h30.

Récompensée par l’Oscar de la meilleure musique, cette œuvre magistrale retrace le destin exceptionnel d’une jeune femme prête à tout pour assouvir sa passion des études et du savoir.

Organisée avec le précieux soutien de la Ville de Pithiviers et du Département du Loiret, cette projection offre une immersion cinématographique unique au cœur de la région Centre-Val de Loire. L’événement se déroule au Mail Cinéma, situé au 26 Mail Ouest à Pithiviers. .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

The ciné-club Pithiviers Fait Son Cinéma is screening the musical masterpiece Yentl by and starring Barbra Streisand on Thursday, July 9, 2026 at 8:30pm! This not-to-be-missed summer screening welcomes spectators to the Mail Cinéma for a great moment of emotion.

L’événement PFSC Yentl Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND PITHIVERAIS