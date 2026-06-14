Pithiviers

Projection film Victor Victoria

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Terminez l’été en musique à Pithiviers ! Le ciné-club du Mail vous invite à la projection de Victor Victoria . Venez savourer cette comédie musicale légendaire de Blake Edwards avec la performance magistrale de Julie Andrews.

Clôturez votre saison estivale en apothéose et dans la bonne humeur à Pithiviers ! Le jeudi 13 août à 20h30, Le Mail Cinéma vous donne rendez-vous pour la projection de Victor Victoria . Laissez-vous emporter par le rythme effréné de cette comédie musicale légendaire signée Blake Edwards. Porté par la performance magistrale de la sublime Julie Andrews, ce chef-d’œuvre du septième art mêle quiproquos savoureux, décors parisiens et numéros musicaux inoubliables. Une parenthèse culturelle à la fois drôle, élégante et festive, idéale pour une sortie entre amis ou en famille au cœur du Loiret. Installez-vous et que le spectacle commence ! 7.5 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

End the summer on a musical note in Pithiviers! The Mail Cinema Club invites you to a screening of Victor Victoria. Come enjoy this legendary musical comedy by Blake Edwards, featuring a masterful performance by Julie Andrews.

L’événement Projection film Victor Victoria Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-14 par OT GRAND PITHIVERAIS