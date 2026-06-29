Informations pratiques

Pithiviers

La Pithivérienne

Boulevard Pasteur Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Omnisports Pithiviers organise la 2ème édition de La Pithivérienne le dimanche 6 septembre 2026 au stade Marcel Piquemal. Cet événement running propose 4 courses chronométrées adaptées à tous les âges (1.2 km, 2.4 km, 5 km et 10 km). Inscriptions en ligne sur Protiming. Restauration sur place.

Le club Omnisports Pithiviers donne rendez-vous aux coureurs pour la deuxième édition de La Pithivérienne le dimanche 6 septembre 2026. Installé au complexe du stade Marcel Piquemal, ce grand rassemblement d’athlétisme propose quatre parcours chronométrés pour tous les profils. Le coup d’envoi commence dès 9h15 avec la course de 5 km, suivie par l’épreuve reine de 10 km à 10h00, ouverte aux coureurs nés en 2011 et avant. Les jeunes athlètes disposent aussi de distances dédiées le 2.4 km s’élance à 11h30 pour les U14 et le 1.2 km démarre à 11h45 pour la catégorie U12. Les inscriptions s’effectuent directement sur la plateforme Protiming. Un service de restauration sur place garantit une journée sportive et conviviale pour toute la famille au cœur du Pithiverais ! .

Boulevard Pasteur Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire athle.op45@gmail.com

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English :

Omnisports Pithiviers is organizing the 2nd edition of La Pithivérienne on Sunday, September 6, 2026, at Marcel Piquemal Stadium. This running event features four timed races suitable for all ages (1.2 km, 2.4 km, 5 km, and 10 km). Register online at Protiming. Food and drinks available on site.

L’événement La Pithivérienne Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND PITHIVERAIS