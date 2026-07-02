Informations pratiques

Pithiviers

Très cher journal Seul en scène

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Poussez les portes du Théâtre du Donjon à Pithiviers pour découvrir l’univers de R̶a̶t̶h̶u̶r̶. Entre cabaret, chanson et théâtre, cet artiste inclassable livre un seul en scène musical sensible et désopilant, tiré de son journal intime. Une parenthèse complice et touchante dès 10 ans.

Entrez dans l’intimité d’un artiste hors norme.

Le vendredi 9 octobre, le Théâtre du Donjon à Pithiviers accueille « Très cher journal », le seul en scène musical d’Arthur Sangra, alias R̶a̶t̶h̶u̶r̶.

Dans un esprit cabaret, ce comédien et chanteur atypique ouvre les pages de son journal intime d’avant-spectacle. Constellé de doutes, de fragilités mais surtout d’une créativité débordante, son récit tisse un lien complice et unique avec le public. Entre chansons et improvisations, Rathur aborde avec humour et émotion les rêves manqués, l’oubli ou la maladie, salué par Télérama comme un moment « désopilant et attachant ».

Une magnifique parenthèse poétique et fantaisiste à partager en famille dès 10 ans (Tarif A).

Réservez vite vos places ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

Step through the doors of the Théâtre du Donjon in Pithiviers to discover the world of R?a?t?h?u?r?. Blending cabaret, song, and theater, this one-of-a-kind artist delivers a sensitive and hilarious one-man musical show, drawn from his personal diary. An intimate and touching experience for audiences ages 10 and up.

L’événement Très cher journal Seul en scène Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-08 par OT GRAND PITHIVERAIS