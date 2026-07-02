Informations pratiques

Pithiviers

Le Petit Détournement Humour

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Prêts pour le grand détournement ?

À Pithiviers, la folle troupe de la Compagnie La Poule s’empare du Théâtre du Donjon pour réinventer en direct les dialogues de vos films et séries préférés.

Un spectacle d’improvisation unique, éphémère et terriblement audacieux !

Et si le cinéma basculait dans l’improvisation la plus totale ?

Ce vendredi 25 septembre, le Théâtre du Donjon à Pithiviers devient le terrain de jeu de la Compagnie La Poule. Portés par un maître de cérémonie survolté, des improvisateurs de haut vol relèvent le défi d’inventer en direct les dialogues et l’ambiance musicale de vos films et séries cultes.

Dans le sillage du célèbre Grand Détournement , vivez une expérience éphémère et audacieuse où le décalage et la créativité font naître sous vos yeux des instants cinématographiques uniques et hilarants.

Une soirée unique à partager dès 15 ans pour faire le plein d’énergie et de rires.

Ne manquez pas cet événement et réservez vite vos places au Théâtre du Donjon ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

Ready for the big twist?

%C0 In Pithiviers, the wild troupe from Compagnie La Poule takes over the Théâtre du Donjon to reinvent the dialogues from your favorite movies and TV shows live on stage.

A unique, ephemeral, and incredibly daring improvisational show!

L’événement Le Petit Détournement Humour Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-10 par OT GRAND PITHIVERAIS