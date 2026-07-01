Informations pratiques

Pithiviers

Visite guidée de l’exposition La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi survivre, témoigner, juger (1944-1948)

1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:15:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Venez découvrir le parcours des rescapés des camps nazis, les premiers témoignages de l’univers concentrationnaire et quelques uns des procès qui ont marqué l’après-guerre.

Cette exposition aborde la découverte des camps nazis par les armées alliées (américaines, britanniques, françaises et soviétiques), le rapatriement des déportés et les tentatives de reconstruction, ainsi que la prise de conscience progressive de la réalité de l’univers concentrationnaire nazi et la nécessité de juger les auteurs de ces crimes. L’exposition met également en avant les témoignages de survivants et leurs itinéraires de vie. Elle est illustrée par des extraits de journaux personnels, des documents et images d’archives, des cartes et des lexiques. Elle constitue ainsi une ressource précieuse pour éclairer le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2025-2026.

Une médiatrice vous présentera l’exposition au cours d’une visite d’environ 45 minutes. .

1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org

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English :

Come learn about the journeys of the survivors of the Nazi camps, the first accounts of life in the concentration camps, and some of the trials that shaped the postwar period.

L’événement Visite guidée de l’exposition La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi survivre, témoigner, juger (1944-1948) Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-08 par ADRT45