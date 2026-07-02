Informations pratiques

Pithiviers

La Joconde parle enfin Humour

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Qui l’eût cru ? La Joconde parle enfin ! Au Théâtre du Donjon à Pithiviers, l’icône du Louvre sort de son cadre. Signée Laurent Ruquier, cette comédie musicale historique et malicieuse révèle les secrets les plus croustillants du célèbre portrait. À savourer dès 10 ans !

Le plus célèbre portrait du monde rompt enfin le silence !

Ce dimanche 8 novembre, poussez les portes du Théâtre du Donjon à Pithiviers et assistez à un événement théâtral insolite La Joconde parle enfin . Écrit par la plume acérée et érudite de Laurent Ruquier, ce monologue captivant donne une voix vibrante à l’œuvre d’art la plus mystérieuse de l’histoire.

De l’atelier de Léonard de Vinci jusqu’aux galeries du Louvre, découvrez cinq siècles d’anecdotes croustillantes, de secrets bien gardés et de réflexions piquantes. Portée par le peps insolent de la comédienne Karina Marimon, saluée par Télérama, cette comédie s’annonce étonnamment vivante.

Une sortie culturelle idéale en famille ou entre amis dès 10 ans (Tarif A).

Réservez dès maintenant vos places… 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

Who would have believed it? The Mona Lisa finally speaks! At the Théâtre du Donjon in Pithiviers, the Louvre icon steps out of her frame. Written by Laurent Ruquier, this historical and mischievous musical comedy reveals the juiciest secrets of the famous portrait. %C0 Suitable for ages 10 and up!

L’événement La Joconde parle enfin Humour Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-10 par OT GRAND PITHIVERAIS