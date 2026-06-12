Pithiviers

Projection film Yentl

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Envie d’une soirée cinéma d’exception à Pithiviers ? Le ciné-club du Mail vous propose la projection de Yentl , le chef-d’œuvre musical oscarisé avec Barbra Streisand. Un grand moment de septième art à partager pour lancer l’été !

Événement gravé sous les étoiles du septième art à Pithiviers ! Le jeudi 9 juillet à 20h30, Le Mail Cinéma vous invite à une projection exceptionnelle de Yentl .

(Re)découvrez sur grand écran ce chef-d’œuvre musical oscarisé, porté et réalisé par l’immense Barbra Streisand. Laissez-vous transporter par la puissance des mélodies et une histoire bouleversante de courage et de passion. Que vous soyez un cinéphile averti ou simplement en quête d’une belle sortie estivale dans le Loiret, cette séance unique est le rendez-vous idéal pour vibrer au rythme des émotions du grand cinéma.

Installez-vous confortablement et vivez la magie du grand écran ! 7.5 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Looking for a special movie night in Pithiviers? The Mail Cinema Club is screening Yentl, the Oscar-winning musical masterpiece starring Barbra Streisand. A great cinematic experience to share as we kick off the summer!

L’événement Projection film Yentl Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS