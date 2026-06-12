Pithiviers

Projection film Albert Nobbs

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Envie d’une soirée cinéma intense à Pithiviers ? Le ciné-club du Mail vous propose Albert Nobbs . Découvrez un combat poignant pour la survie porté par la performance d’actrice magistrale de Glenn Close. Un grand moment d’émotion.

Vivez une soirée cinéma d’une rare intensité à Pithiviers ! Le lundi 27 juillet à 20h30, Le Mail Cinéma projette Albert Nobbs , un drame historique captivant.

Plongez au cœur du XIXe siècle et suivez un combat poignant pour la survie et la dignité, dissimulé derrière les apparences. Ce film d’époque est illuminé par la performance d’actrice magistrale de Glenn Close, saluée par trois nominations aux Golden Globes.

Laissez-vous toucher par la justesse de cette fresque humaine, idéale pour nourrir les passions des cinéphiles du Loiret ou pour s’offrir une sortie culturelle marquante cet été.

Prenez place pour une projection inoubliable ! 7.5 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Looking for an intense movie night in Pithiviers? The Mail Cinema Club presents Albert Nobbs. Discover a poignant struggle for survival brought to life by Glenn Close’s masterful performance. A truly moving experience.

L’événement Projection film Albert Nobbs Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS