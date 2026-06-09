Pithiviers

PFSC Albert Nobbs

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Le ciné-club Pithiviers Fait Son Cinéma présente le film dramatique Albert Nobbs de Rodrigo García le lundi 27 juillet 2026 à 20h30. Ce rendez-vous culturel estival donne rendez-vous au public au Mail Cinéma pour une grande soirée de cinéma.

La saison estivale 2026 continue de faire vibrer le septième art dans le Loiret. Le ciné-club du Mail Pithiviers Fait Son Cinéma invite les cinéphiles à la projection du film poignant Albert Nobbs , réalisé par Rodrigo García. La séance se déroule le lundi 27 juillet 2026 à 20h30.

Porté par l’interprétation magistrale de Glenn Close, nommée aux Golden Globes pour ce rôle, le long-métrage réunit également Mia Wasikowska et Aaron Taylor-Johnson. L’histoire plonge le spectateur dans le destin hors du commun d’un majordome dans l’Irlande du XIXe siècle.

Organisé en partenariat avec la Ville de Pithiviers et le Département du Loiret, cet événement culturel incontournable s’installe sur l’écran géant du Mail Cinéma, situé au 26 Mail Ouest à Pithiviers. .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ciné-club Pithiviers Fait Son Cinéma presents the dramatic film Albert Nobbs by Rodrigo García on Monday July 27, 2026 at 8:30pm. This summer cultural event invites the public to the Mail Cinéma for a great evening of cinema.

L’événement PFSC Albert Nobbs Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND PITHIVERAIS