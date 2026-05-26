Pithiviers

frou-frou

17 Rue de la Couronne Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La compagnie La Belle Trame présente son spectacle Frou-Frou le samedi 20 juin à 15h à la Micro-Folie de Pithiviers. Cette représentation gratuite et sans réservation propose un voyage historique original et humoristique pour découvrir les secrets et l’évolution de la robe.

La Micro-Folie de Pithiviers ouvre ses portes à la compagnie La Belle Trame pour une représentation théâtrale unique. Le samedi 20 juin à 15h, le spectacle Frou-Frou invite le public à un véritable rétropédalage historique pour en découdre avec la robe. À la fois drôle et instructif, ce rendez-vous bouscule les codes de la mode à travers les âges.

L’événement s’installe au 17 rue de la Couronne à Pithiviers. Entièrement gratuit et accessible sans réservation préalable, ce moment culturel s’adresse à tous les curieux et amateurs de spectacles vivants. La performance dynamique des comédiennes promet de séduire les spectateurs venus partager ce moment de divertissement au cœur du Pithiverais. .

17 Rue de la Couronne Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 63 50 production@labelletrame.fr

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English :

La Belle Trame presents its show Frou-Frou on Saturday June 20 at 3pm at the Micro-Folie in Pithiviers. Free of charge and without reservation, this show offers an original and humorous historical journey to discover the secrets and evolution of dress.

L’événement frou-frou Pithiviers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS