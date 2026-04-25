Pithiviers

En marche et à vélo contre le diabète !

Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 13:30:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Participez à la journée En marche et à vélo contre le diabète le mercredi 3 juin à Pithiviers ! Au programme parcours de marche (5 et 7 km) et circuits vélo (10, 30 et 40 km). Profitez du Village santé, des animations et des conseils prévention de 13h30 à 18h au Mail Ouest.

La ville de Pithiviers se mobilise pour la santé ! Le mercredi 3 juin, de 13h30 à 18h, le Mail Ouest accueille l’événement En marche et à vélo contre le diabète . Cette manifestation sportive et solidaire s’adresse à tous les niveaux avec deux parcours de marche (5 km et 7 km) et trois circuits cyclo (10 km, 30 km et 40 km).

Au-delà de l’effort physique, un véritable Village santé attend les visiteurs. Des professionnels proposent des stands de prévention, des animations thématiques et un service d’entretien pour les vélos. Organisée dans le cadre de la Semaine Nationale de Prévention du diabète, cette journée allie convivialité et sensibilisation au cœur du territoire Beauce Gâtinais. L’inscription s’effectue directement via le QR code disponible sur l’affiche. Venez bouger pour votre .

Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77

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English :

Take part in the Walk and bike against diabetes day on Wednesday June 3 in Pithiviers! On the program: walking circuits (5 and 7 km) and cycling circuits (10, 30 and 40 km). Take advantage of the Health Village, events and prevention advice from 1.30 pm to 6 pm at Mail Ouest.

L’événement En marche et à vélo contre le diabète ! Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT GRAND PITHIVERAIS