Pithiviers

Atelier créatif

3 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

La Médiathèque Denis Poisson de Pithiviers accueille un atelier créatif animé par le Centre municipal Terre en couleurs le mercredi 27 mai 2026 ! Un moment d’expression artistique gratuit et ouvert à tous, idéal pour les familles.

Place à l’imagination et au partage ! La Ville de Pithiviers invite petits et grands à participer à un Atelier Créatif inédit, organisé au sein de la Médiathèque Denis Poisson.

Le mercredi 27 mai 2026, de 14h à 17h, les animateurs du Centre municipal Terre en couleurs guident les participants dans la réalisation d’œuvres originales. Cet événement favorise la pratique artistique et la découverte de nouvelles techniques dans un cadre convivial et inspirant. L’entrée est entièrement libre et gratuite, offrant ainsi un accès à la culture pour tous les habitants du territoire. À noter que la présence d’un accompagnateur est obligatoire pour les enfants. L’accès s’effectue sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles. .

3 Rue du Général Duportail Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 30 mediatheque@pithiviers.fr

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English :

The Médiathèque Denis Poisson in Pithiviers is hosting a creative workshop led by the Centre municipal Terre en couleurs on Wednesday, May 27, 2026! A free moment of artistic expression open to all, ideal for families.

L’événement Atelier créatif Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND PITHIVERAIS