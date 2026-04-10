Pithiviers

Exposition Harmonie entre Terre et Mer

8 Rue des Chardons Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-07

Découvrez l’exposition d’Elisabeth GLIME à Pithiviers du 7 au 10 mai 2026 ! Une immersion poétique entre terre et mer à travers des peintures à l’huile et des pastels vibrants. Un rendez-vous culturel incontournable en plein cœur du Loiret.

Le Centre d’activités culturelles du Pithiverais accueille une parenthèse artistique hors du temps. L’artiste Elisabeth GLIME, connue sous le nom d’ELSA, présente sa nouvelle exposition intitulée Harmonie entre terre et mer . À travers une maîtrise délicate de la peinture à l’huile et du pastel, elle capture la douceur du monde animal et la force des paysages naturels.

Cet événement invite les visiteurs à explorer une œuvre sensible où la lumière magnifie chaque sujet. Située à Pithiviers, cette manifestation culturelle offre une opportunité unique de rencontrer l’univers d’une artiste passionnée. Une sortie idéale pour les amateurs d’art et de nature en quête de sérénité. .

8 Rue des Chardons Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 02 65

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English :

Discover Elisabeth GLIME?s exhibition in Pithiviers from May 7 to 10, 2026! A poetic immersion between land and sea through vibrant oil paintings and pastels. An unmissable cultural event in the heart of the Loiret region.

L’événement Exposition Harmonie entre Terre et Mer Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT GRAND PITHIVERAIS