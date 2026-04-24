Pithiviers

Concert Trombone et Orgue

Impasse de l’Église Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’église Saint-Salomon Saint-Grégoire de Pithiviers accueille un concert exceptionnel ! Jean Raffard (Opéra de Paris) et Olivier Salandini (Cathédrale d’Orléans) subliment le répertoire de Bach, Haendel et Purcell.

L’association des Grands Orgues de Pithiviers crée l’événement le dimanche 31 mai 2026. Dès 15h, les voûtes de l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire résonnent d’une alliance instrumentale rare et majestueuse.

Ce concert réunit deux solistes de stature internationale Jean Raffard, trombone solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, et Olivier Salandini, organiste co-titulaire à la Cathédrale d’Orléans. Ensemble, ils proposent un voyage musical à travers les siècles, interprétant avec brio les chefs-d’œuvre de Bach, Purcell, Haendel, Brahms ou encore Guilmant. Entre puissance cuivrée et souffle sacré, cette performance offre une expérience acoustique unique au cœur du Loiret. Un rendez-vous incontournable pour les mélomanes et les curieux. .

Impasse de l’Église Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77

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English :

The church of Saint-Salomon Saint-Grégoire in Pithiviers hosts an exceptional concert! Jean Raffard (Paris Opera) and Olivier Salandini (Orléans Cathedral) sublimate the repertoire of Bach, Handel and Purcell.

L’événement Concert Trombone et Orgue Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-24 par OT GRAND PITHIVERAIS