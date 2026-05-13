La nuit de l’étrange, Micro-folie de Pithiviers, Pithiviers

La nuit de l’étrange Samedi 23 mai, 17h00 Micro-folie de Pithiviers Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée de Pithiviers propose une nuit des musées sur deux volets. Le 1er est un cabinet de curiosités avec une exposition d’objets insolites. Le 2e volet est la présentation de réalisations d’élèves du lycée Duhamel de Monceau suite à l’exposition « Et le Japon vint à Pithiviers » organisée à la Micro-folie de novembre 2025 à février 2026. La nuit des musées à Pithiviers aura lieu le jeudi 28 mai de 18h30 à 22h.

Micro-folie de Pithiviers 17 rue de la couronne 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 34 63 50 Musée numérique mis en place en 2019. Parking à 2 min. Accès PMR. Proche gare routière Pithiviers.

La classe, l’œuvre !

© Musée de Pithiviers