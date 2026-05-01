Pithiviers

Après-midi jeux de société

17 Rue de la Couronne Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Participez à un après-midi jeux de société convivial à la Micro-Folie de Pithiviers ! Un événement gratuit et sans réservation pour s’amuser en famille ou entre amis au cœur de la ville.

La Ville de Pithiviers et la Communauté de Communes du Pithiverais, en partenariat avec Ludo’Roule, transforment la Micro-Folie en un véritable espace ludique le temps d’un après-midi. Le mercredi 20 mai 2026, de 14h30 à 17h, petits et grands sont invités à découvrir une sélection variée de jeux de société.

Que ce soit pour tester sa stratégie, relever des défis de rapidité ou simplement partager un moment chaleureux, cette animation gratuite est ouverte à tous les amateurs de jeu. L’accès est libre et ne nécessite aucune réservation préalable, offrant une flexibilité idéale pour les familles. Cet événement stimule la convivialité locale et permet de (re)découvrir le plaisir de jouer ensemble. À noter les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

17 Rue de la Couronne Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 63 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a friendly afternoon of board games at the Micro-Folie in Pithiviers! A free, no-reservation event for fun with family and friends in the heart of the town.

L’événement Après-midi jeux de société Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT GRAND PITHIVERAIS