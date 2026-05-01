Pithiviers

Concert l’ensemble vocal les voix de rivendell

Impasse de l’Église Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Ensemble Vocal les Voix de Rivendell propose un concert exceptionnel le samedi 30 mai 2026 à 20h30 à l’Église Saint-Salomon-et-Saint-Grégoire de Pithiviers . Sous la direction de Jérémy Reynolds, cet événement musical est en entrée libre.

Une parenthèse musicale enchantée au cœur du Loiret

L’Ensemble Vocal les Voix de Rivendell invite le public à un voyage musical unique le samedi 30 mai 2026 à 20h30. Sous la direction talentueuse de Jérémy Reynolds, les choristes s’approprient le cadre majestueux de l’Église Saint-Salomon-et-Saint-Grégoire à Pithiviers (45300) pour offrir une performance vocale vibrante et habitée.

Ce concert gratuit transporte les auditeurs dans un univers artistique captivant, mêlant harmonie collective et acoustique sacrée. Cet événement culturel incontournable de la région Centre-Val de Loire promet une soirée riche en émotions pour les amateurs de chant choral et les curieux. L’entrée est entièrement libre. .

Impasse de l’Église Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vocal Ensemble les Voix de Rivendell is offering an exceptional concert on Saturday, May 30, 2026 at 8:30 pm at the Église Saint-Salomon-et-Saint-Grégoire in Pithiviers. Conducted by Jérémy Reynolds, this musical event is free of charge.

L’événement Concert l’ensemble vocal les voix de rivendell Pithiviers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS