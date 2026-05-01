Pithiviers

Grand désherbage de documents

3 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Médiathèque Denis Poisson de Pithiviers organise un grand désherbage ! Cette vente publique propose de nombreux documents retirés des collections à prix solidaires. Rendez-vous en salle d’animation de 9h à 13h et de 14h à 17h.

La Ville de Pithiviers invite les passionnés de lecture et les curieux à un rendez-vous culturel incontournable le Grand Désherbage de la Médiathèque Denis Poisson.

Le samedi 30 mai 2026, la salle d’animation se transforme en une vaste librairie éphémère. L’établissement met en vente une large sélection de documents issus de ses fonds (romans, essais, albums jeunesse, documentaires) afin de renouveler ses rayons. C’est l’opportunité idéale pour dénicher des pépites littéraires à petits prix tout en s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire et de partage.

L’événement accueille le public sur deux créneaux, de 9h à 13h puis de 14h à 17h, au 3 rue Général Duportail. Une occasion unique d’enrichir sa bibliothèque personnelle à moindre coût ! .

3 Rue du Général Duportail Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 30 mediatheque@pithiviers.fr

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English :

The Médiathèque Denis Poisson in Pithiviers is organizing a major weeding sale! This public sale offers a wide range of documents withdrawn from the collections at solidarity prices. Meet in the animation room from 9am to 1pm and from 2pm to 5pm.

L’événement Grand désherbage de documents Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND PITHIVERAIS