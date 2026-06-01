Pithiviers

Projection film Tootsie

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Envie d’une toile sous le signe de l’humour ? Le ciné-club de Pithiviers vous invite à la projection du film culte Tootsie avec Dustin Hoffman. Une comédie irrésistible à (re)découvrir pour lancer idéalement votre saison estivale !

Célébrez le début de l’été avec le ciné-club Pithiviers Fait Son Cinéma ! Lundi 29 juin à 20h30, Le Mail Cinéma vous ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe du rire et de la nostalgie avec la projection de Tootsie .

Laissez-vous séduire par la performance légendaire de Dustin Hoffman dans cette comédie américaine incontournable, pleine de quiproquos et de tendresse. Que vous soyez cinéphile passionné ou simplement en quête d’une sortie conviviale à partager entre amis ou en famille, ce rendez-vous au cœur du Pithiverais saura vous enchanter.

Installez-vous confortablement et savourez la magie du septième art. Prenez date ! 7.5 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Looking for a funny movie? The Pithiviers Film Club invites you to a screening of the cult classic Tootsie, starring Dustin Hoffman. An irresistible comedy to (re)discover—the perfect way to kick off your summer season!

L’événement Projection film Tootsie Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS