Projection film Tootsie Pithiviers
Projection film Tootsie Pithiviers lundi 29 juin 2026.
Pithiviers
Projection film Tootsie
26 Mail Ouest Pithiviers Loiret
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Envie d’une toile sous le signe de l’humour ? Le ciné-club de Pithiviers vous invite à la projection du film culte Tootsie avec Dustin Hoffman. Une comédie irrésistible à (re)découvrir pour lancer idéalement votre saison estivale !
Célébrez le début de l’été avec le ciné-club Pithiviers Fait Son Cinéma ! Lundi 29 juin à 20h30, Le Mail Cinéma vous ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe du rire et de la nostalgie avec la projection de Tootsie .
Laissez-vous séduire par la performance légendaire de Dustin Hoffman dans cette comédie américaine incontournable, pleine de quiproquos et de tendresse. Que vous soyez cinéphile passionné ou simplement en quête d’une sortie conviviale à partager entre amis ou en famille, ce rendez-vous au cœur du Pithiverais saura vous enchanter.
Installez-vous confortablement et savourez la magie du septième art. Prenez date ! 7.5 .
26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a funny movie? The Pithiviers Film Club invites you to a screening of the cult classic Tootsie, starring Dustin Hoffman. An irresistible comedy to (re)discover—the perfect way to kick off your summer season!
L’événement Projection film Tootsie Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Pithiviers (Loiret)
- Rencontre littéraire avec Michel Bussi Pithiviers 17 juin 2026
- ludo’roule Pithiviers 19 juin 2026
- frou-frou Pithiviers 20 juin 2026
- Présentation saison 2026 2027 Pithiviers 29 juin 2026
- Visite guidée de la gare et de l’ancien camp de Pithiviers Pithiviers 2 juillet 2026