Atelier et cours de broderie Les Moutiers-en-Retz
lundi 3 août 2026 · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Atelier et cours de broderie
5 avenue Félix Guillou Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-09-21 2026-10-01 2026-10-05 2026-10-12 2026-11-02 2026-11-10 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-07 2026-12-14
Ateliers de broderie une immersion dans un savoir-faire d’exception !
Découvrez les ateliers de broderie de Véronique Ernoul
Avec Véronique Ernoul, la broderie devient un véritable moment de création et de détente. Dans une ambiance conviviale, chacun apprend à maîtriser les gestes traditionnels tout en réalisant son propre ouvrage.
Des techniques variées à explorer
Les ateliers permettent de découvrir plusieurs savoir-faire
Broderie blanche
Jours et ajours
Peinture à l’aiguille
Broderie bretonne
Les cours sont accessibles dès 10 ans, aussi bien aux débutants qu’aux personnes souhaitant perfectionner leur pratique.
L’accompagnement personnalisé
Les groupes sont limités à 6 participants afin de garantir un suivi attentif et une progression adaptée au rythme de chacun. À l’issue de l’atelier, chaque participant repart avec son travail en cours, les points appris, un dessin préparatoire et des explications pour poursuivre son projet à la maison.
Deux formules au choix
Atelier découverte 3h Une initiation idéale pour apprendre les bases de la broderie. Matériel fourni.
Stage approfondi 6h Une journée complète pour développer sa technique et réaliser un ouvrage plus avancé. Matériel inclus.
Réservation
Les ateliers sont proposés tout au long de l’année. Les places étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance auprès de Véronique Ernoul.
Avec Véronique Ernoul, la broderie devient bien plus qu’un apprentissage technique c’est un moment de création, de concentration et de plaisir, où chacun découvre la richesse d’un geste lent et précis.
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
5 avenue Félix Guillou Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 21 00 30 veronique@ernoul.fr
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English :
Embroidery workshops: an immersion in exceptional know-how!
L’événement Atelier et cours de broderie Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
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