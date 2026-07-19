Atelier et cours de broderie Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Atelier et cours de broderie

5 avenue Félix Guillou Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-09-21 2026-10-01 2026-10-05 2026-10-12 2026-11-02 2026-11-10 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-07 2026-12-14

Ateliers de broderie une immersion dans un savoir-faire d’exception !

Découvrez les ateliers de broderie de Véronique Ernoul

Avec Véronique Ernoul, la broderie devient un véritable moment de création et de détente. Dans une ambiance conviviale, chacun apprend à maîtriser les gestes traditionnels tout en réalisant son propre ouvrage.

Des techniques variées à explorer

Les ateliers permettent de découvrir plusieurs savoir-faire

Broderie blanche

Jours et ajours

Peinture à l’aiguille

Broderie bretonne

Les cours sont accessibles dès 10 ans, aussi bien aux débutants qu’aux personnes souhaitant perfectionner leur pratique.

L’accompagnement personnalisé

Les groupes sont limités à 6 participants afin de garantir un suivi attentif et une progression adaptée au rythme de chacun. À l’issue de l’atelier, chaque participant repart avec son travail en cours, les points appris, un dessin préparatoire et des explications pour poursuivre son projet à la maison.

Deux formules au choix

Atelier découverte 3h Une initiation idéale pour apprendre les bases de la broderie. Matériel fourni.

Stage approfondi 6h Une journée complète pour développer sa technique et réaliser un ouvrage plus avancé. Matériel inclus.

Réservation

Les ateliers sont proposés tout au long de l’année. Les places étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance auprès de Véronique Ernoul.

Avec Véronique Ernoul, la broderie devient bien plus qu’un apprentissage technique c’est un moment de création, de concentration et de plaisir, où chacun découvre la richesse d’un geste lent et précis.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

5 avenue Félix Guillou Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 21 00 30 veronique@ernoul.fr

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English :

Embroidery workshops: an immersion in exceptional know-how!

L’événement Atelier et cours de broderie Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic