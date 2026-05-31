Atelier et lectures avec l’illustrateur rennais Julien Billaudeau, Plaine de baud, Rennes
Atelier et lectures avec l’illustrateur rennais Julien Billaudeau, Plaine de baud, Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Atelier et lectures avec l’illustrateur rennais Julien Billaudeau Jeudi 9 juillet, 17h00 Plaine de baud Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:30:00+02:00
L’illustrateur Julien Billaudeau invite les enfants à plonger dans son univers. Au programme : une lecture de ses albums, suivie d’un atelier créatif inspiré de son travail où les enfants joueront avec du papier découpé pour dissimuler des lettres dans un décor imaginaire. La rencontre se prolongera par une séance de dédicaces.
Bibliothécaires et libraires viendront enrichir ce moment en proposant des lectures de leurs choix.
Plaine de baud Rue Georges Charpak, 35000 Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier et lectures
Jeanne Boyer & Julien Billaudeau
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