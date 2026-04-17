Atelier et projection de film sur les ombres chinoises Salle des Fêtes Montmiral

Montmiral

Atelier et projection de film sur les ombres chinoises

Salle des Fêtes Chemin de la Tour Montmiral Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’équipe de la bibliothèque propose une animation pour les enfants et leurs familles autour des ombres chinoises. Au prorgamme projection du film d’animation “Princes et princesses” suivie d’ateliers de papiers découpés et ombres chinoises.

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Salle des Fêtes Chemin de la Tour Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bib.montmiral@gmail.com

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English :

The library team is offering a shadow puppet show for children and their families. The program includes a screening of the animated film Princes and Princesses, followed by paper-cut and shadow puppet workshops.

L’événement Atelier et projection de film sur les ombres chinoises Montmiral a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme