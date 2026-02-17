La MontMich’ Ecole publique Montmiral
La MontMich’ Ecole publique Montmiral dimanche 31 mai 2026.
La MontMich’
Ecole publique 20 rue des 2 Clochers Montmiral Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez dépasser vos limites lors des différents parcours proposés par l’Amicale des Collines pour la 14ème édition de la Montmich avec au programme 4 parcours pédestres (6 à 22km) et 4 parcours VTT (6 à 48km) ! Venez nombreux !
.
Ecole publique 20 rue des 2 Clochers Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lescollines26750@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and surpass your limits on the various courses proposed by the Amicale des Collines for the 14th edition of the Montmich, with 4 walking courses (6 to 22km) and 4 mountain bike courses (6 to 48km) on the programme! Come one, come all!
L’événement La MontMich’ Montmiral a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme