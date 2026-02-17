La MontMich’ Ecole publique Montmiral

La MontMich’

Ecole publique 20 rue des 2 Clochers Montmiral Drôme

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Venez dépasser vos limites lors des différents parcours proposés par l’Amicale des Collines pour la 14ème édition de la Montmich avec au programme 4 parcours pédestres (6 à 22km) et 4 parcours VTT (6 à 48km) ! Venez nombreux !

Ecole publique 20 rue des 2 Clochers Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lescollines26750@hotmail.fr

English :

Come and surpass your limits on the various courses proposed by the Amicale des Collines for the 14th edition of the Montmich, with 4 walking courses (6 to 22km) and 4 mountain bike courses (6 to 48km) on the programme! Come one, come all!

