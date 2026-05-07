Visite en fanfare le village de Montmiral et la fanfare Forte Banda Rdv devant la Mairie de Montmiral Montmiral
Visite en fanfare le village de Montmiral et la fanfare Forte Banda Rdv devant la Mairie de Montmiral Montmiral jeudi 16 juillet 2026.
Montmiral
Visite en fanfare le village de Montmiral et la fanfare Forte Banda
Rdv devant la Mairie de Montmiral 297 Rue des 2 Clochers Montmiral Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Venez découvrir nos visites en fanfare déambulez à la découverte du patrimoine, de monuments en ruelles au rythme de la fanfare Forte Banda au cœur du village de Montmiral !
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Rdv devant la Mairie de Montmiral 297 Rue des 2 Clochers Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : Visite en fanfare le village de Montmiral et la fanfare Forte Banda
Come and discover our tours with a brass band: stroll through the village of Montmiral to discover its heritage, from monuments to alleyways, to the rhythm of the Forte Banda brass band!
L’événement Visite en fanfare le village de Montmiral et la fanfare Forte Banda Montmiral a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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