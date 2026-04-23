Concert Quintettes de Mozart et de Brahms par les Musiciens du Mont d’Or Le Village Montmiral

Montmiral

Concert Quintettes de Mozart et de Brahms par les Musiciens du Mont d’Or

Le Village Eglise St Christophe Montmiral Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le quintette à cordes Les Musiciens du Mont d’Or sera en concert à l’église de Montmiral, les cinq musiciens interpréteront Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms.

Participation libre.

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Le Village Eglise St Christophe Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 72 17

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English : Concert Quintettes de Mozart et de Brahms par les Musiciens du Mont d’Or

The string quintet Les Musiciens du Mont d’Or will be in concert at Montmiral church, performing Wolfgang Amadeus Mozart and Johannes Brahms.

Free admission.

L’événement Concert Quintettes de Mozart et de Brahms par les Musiciens du Mont d’Or Montmiral a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme