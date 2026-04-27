Visite guidée en fanfare Rdv devant la mairie Montmiral

Montmiral

Visite guidée en fanfare

Rdv devant la mairie 297 Rue des 2 Clochers Montmiral Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre de la programmation estivale du Pays d’Art et d’Histoire de Valence Romans Agglo, venez découvrir le village de Montmiral en déambulant à la découverte du patrimoine, de monuments en ruelles au rythme de la fanfare Forte Banda.

.

Rdv devant la mairie 297 Rue des 2 Clochers Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée en fanfare

As part of the Valence Romans Agglo Pays d’Art et d’Histoire summer program, come and discover the village of Montmiral as you stroll through its heritage, from monuments to alleyways, to the rhythm of the Forte Banda brass band.

L’événement Visite guidée en fanfare Montmiral a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme